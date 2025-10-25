Нестандартно и гениально: быстрая и вкусная начинка для пирожков

Эта начинка отлично подходит для сладких или несладких пирожков. Разомните вилкой 200 г рассольного сыра (например, фету или брынзу) и 150 г творога. Одну крупную, но твердую грушу очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и сразу добавьте к сырной массе, чтобы груша не потемнела. Добавьте 50 г мелко порубленных грецких орехов. Тщательно перемешайте, можно добавить столовую ложку меда для более сладкого варианта или щепотку черного перца для пикантности. Начинка готова к использованию.

