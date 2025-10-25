Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 12:48

В России объявили в розыск куратора теракта в Петербурге

Куратора осужденной за теракт в Петербурге Треповой объявили в розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России объявили в международный розыск бывшего журналиста из Брянской области Романа Попкова, который курировал осужденную на 27 лет Дарью Трепову по теракту в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) и еще 52 человека получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы. Сам фигурант находится за пределами страны.

[Попков] объявлен в международный розыск, в настоящее время находится за пределами РФ, имея при этом, в том числе и гражданство иностранного государства, не работает, а следовательно, не имеет постоянного легального источника дохода, — говорится в документах.

Ранее Попкову заочно предъявили обвинение в руководстве совершением теракта. Согласно версии следствия, он давал указания Дарье Треповой по подготовке покушения на военкора Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга.

Владлен Татарский был убит 2 апреля 2023 года в результате теракта в кафе на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора. Татарский скончался после подрыва взрывчатки, заложенной в статуэтке, которую ему подарила Дарья Трепова на этом мероприятии.

Позже Трепова заявила в суде, что до последнего момента не знала, что в статуэтке, которую она пронесла на творческий вечер Татарского, находилась бомба. Она рассказала, что журналист Роман Попков, чьи указания она выполняла, уверял ее, что в статуэтке только трекер для отслеживания местоположения и устройство для прослушки.

