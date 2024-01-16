Трепова заявила о желании уехать волонтером на Украину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в Петербурге, призналась, что хотела поехать волонтером на Украину, так как переживала из-за специальной военной операции и сочувствовала украинцам, сообщает РИА Новости. Как заявила девушка на судебном заседании, она обсуждала это с журналистом Романом Попковым, чьи задания выполняла.

Я Попкова знала достаточно давно, подписалась на него в соцсетях весной 2022 года, он тоже. Я переживала из-за проведения СВО, я сочувствовала украинцам, на волне эмоций я ему написала о том, что нет ли возможности поехать волонтером на Украину, он ответил, что подумает, — сказала Трепова.

После взрыва в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский, она не стала помогать пострадавшим из-за страха, что люди обвинят ее и «линчуют», передает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Сам момент взрыва девушка описала как хлопок и вспышку, после которой свет погас. Сначала она решила, что загорелась проводка, но потом поняла: причиной стал взрыв.

Трепова утверждает, что до последнего была уверена, что в ее статуэтке прослушка, а взрывчатку пронес кто-то другой. Когда попросили вызвать скорую, она вспомнила про оставленный на столе телефон и позвонила неизвестному ей лично связному с позывным Гештальт. Тогда, по словам обвиняемой в организации теракта, она поняла, что взорвался именно ее подарок.

Затем Трепова отправилась ночевать к Дмитрию Касинцеву, чей контакт дал ей муж. По пути она купила новый телефон, выкинула неиспользованные сим-карты. Касинцев убеждал ее сдаться, а потом ушел из квартиры и вернулся с полицейскими, которые ее и задержали, рассказала Дарья.

Накануне стало известно, что девять пострадавших при взрыве 2 апреля подали гражданские требования к Треповой. Сумма составляет от 500 тысяч до миллиона рублей. Самый большой иск — в 15 млн рублей — поступил от матери погибшего военного корреспондента.