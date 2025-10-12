Карбонад как в СССР: рецепт без химии и рассолов

Возьмите хороший кусок свиной вырезки или мякоти весом около килограмма. Готовим острую и ароматную пасту для натирки: смешайте несколько измельченных зубчиков чеснока по вкусу, чайную ложку свежемолотой смеси перцев и соль по вкусу. Этой пастой тщательно натрите со всех сторон мясо, чтобы оно полностью пропиталось специями. Затем мясо следует плотно завернуть в пищевую пленку или пергамент и убрать в холодильник минимум на 12 часов, а лучше — на сутки. После маринования разогрейте духовку до 180–200 градусов. Запекайте карбонад около часа до полной готовности, дав ему затем остыть прямо в духовке. Такой карбонад получается слегка суховатым, очень вкусным и идеально подходит для нарезки.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить шотландское блюдо для вегетарианцев