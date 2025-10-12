Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 11:36

Карбонад как в СССР: рецепт без химии и рассолов

Карбонад, как в СССР: рецепт без химии и рассолов Карбонад, как в СССР: рецепт без химии и рассолов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Возьмите хороший кусок свиной вырезки или мякоти весом около килограмма. Готовим острую и ароматную пасту для натирки: смешайте несколько измельченных зубчиков чеснока по вкусу, чайную ложку свежемолотой смеси перцев и соль по вкусу. Этой пастой тщательно натрите со всех сторон мясо, чтобы оно полностью пропиталось специями. Затем мясо следует плотно завернуть в пищевую пленку или пергамент и убрать в холодильник минимум на 12 часов, а лучше — на сутки. После маринования разогрейте духовку до 180–200 градусов. Запекайте карбонад около часа до полной готовности, дав ему затем остыть прямо в духовке. Такой карбонад получается слегка суховатым, очень вкусным и идеально подходит для нарезки.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить шотландское блюдо для вегетарианцев

Читайте также
Супер-пышные яблочно-творожные бублики к чаю! Вкусненько и просто — быстрый рецепт
Общество
Супер-пышные яблочно-творожные бублики к чаю! Вкусненько и просто — быстрый рецепт
Завтрак из 2 яиц и горстки муки — вкуснейшие яичные лепешки на сковороде. Быстрый рецепт завтрака за 5 минут
Общество
Завтрак из 2 яиц и горстки муки — вкуснейшие яичные лепешки на сковороде. Быстрый рецепт завтрака за 5 минут
А вы знаете, как готовится настоящий советский гуляш с подливой?
Семья и жизнь
А вы знаете, как готовится настоящий советский гуляш с подливой?
Насиловал в шлемофоне: маньяк-физрук пять лет держал в страхе все Приморье
Общество
Насиловал в шлемофоне: маньяк-физрук пять лет держал в страхе все Приморье
Классические рецепты грузинской кухни: сборник блюд с фото
Семья и жизнь
Классические рецепты грузинской кухни: сборник блюд с фото
рецепты
СССР
быстрый рецепт
простой рецепт
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как выбрать перфоратор для дома: на что смотреть кроме мощности
Запад призвали признать поражение Украины после беседы Трампа и Зеленского
Песков напомнил о возможном создании «грязной бомбы» на Украине
Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»
Как очистить микроволновку от жира: эффективные способы
Силы ПВО за сутки уничтожили более 70 БПЛА и одну ракету
На Украине начали отбирать Leopard и Bradley у ВСУ
В Минобороны России раскрыли подробности ударов по военным целям на Украине
«Когда гробы поедут»: депутат об участии США в ударах по России
В России доработают проект о примирении супругов при разводе
В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на фронте
В европейской стране столкнулись с острой нехваткой мест в тюрьмах
Королевская семья Британии: новости, как Карл III использует принца Эндрю
Раскрыто, как США будут бороться с Китаем в сфере редкоземельных металлов
Песков сообщил о готовности РФ к мирному урегулированию ситуации на Украине
Нобелевский комитет раскрыл причину утечки данных о лауреатах
В МВД предупредили о новом шпионском приложении ClayRat
Доллар ждет крах? Курсы валют сегодня, 12 октября, что с евро и юанем
Важнейший узел газодобычи спалили у Диканьки: удары по Украине 12 октября
В Кремле заявили о драматичном моменте в урегулировании на Украине
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.