Салат-кольцо «Нептун» с креветками, огурцом и укропным кремом. Хрустящий, нежный и очень легкий

Идеальный салат для тех, кто ценит в блюдах свежесть, лёгкость и яркий вкус. «Нептун» — это хрустящая прохлада огурца, нежное мясо креветок и воздушный укропный крем, который объединяет все ингредиенты в гармоничное целое. Подача в виде нарядного кольца делает это блюдо желанным гостем на любом праздничном столе, создавая впечатление кулинарного мастерства, хотя его приготовление невероятно простое.

Для приготовления вам понадобится: 300 г очищенных варёных креветок, 2 свежих огурца, 3 сваренных вкрутую яйца, 100 г сметаны, пучок свежего укропа, соль, молотый белый перец по вкусу. Для соуса смешайте сметану с мелко рубленным укропом, солью и перцем. Креветки, если крупные, разрежьте пополам. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Яйца натрите на средней тёрке. На сервировочное блюдо поставьте в центр круглую форму (например, кулинарное кольцо или обрезанную пластиковую бутылку). Выкладывайте салат слоями, слегка утрамбовывая: первый слой — половина огурцов, затем креветки, оставшиеся огурцы и завершающий слой — яйца. Каждый слой, кроме последнего, промазывайте укропным кремом. Аккуратно снимите форму. Готовое кольцо сверху можно украсить целыми креветками и веточками укропа. Дайте салату пропитаться в холодильнике 30–40 минут перед подачей.

