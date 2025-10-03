Шотландское блюдо для вегетарианцев: вкусная запеканка

Отварите 800 граммов картофеля в мундире до мягкости, затем очистите и разомните не в однородное пюре, а оставляя небольшие текстурированные кусочки. Вместо белокочанной капусты возьмите 300 граммов брюссельской, разрежьте каждый кочанчик пополам и обжарьте срезом вниз на оливковом масле до золотистого карамельного цвета. Тонко нарежьте две красные луковицы и обжаривайте их на сливочном масле с добавлением чайной ложки меда и щепотки тимьяна до состояния янтарной карамелизации. К луку добавьте горсть мелко нарезанного шпината, который, томясь, отдаст свою свежесть. Соедините эту ароматную массу с картофелем, но не перемешивайте, а лишь аккуратно складывайте, сохраняя текстуру. Выложите смесь в форму для запекания. Сверху распределите не просто тертый сыр, а комбинацию копченого чеддера и крошек овечьего сыра. Самый важный штрих — хрустящая добавка из овсяных хлопьев, смешанных с растопленным маслом и щепоткой мускатного ореха. Запекайте 25 минут при 180 °C, пока верх не станет золотистым, а сыр не начнет пузыриться.

