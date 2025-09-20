Легкое осеннее рагу: низкокалорийный ужин для здоровья и стройности

Это низкокалорийное и витаминное блюдо идеально подходит для здорового ужина и способствует мягкому похудению.

500 г нежной тыквы и 1 корень сельдерея нарежьте компактными кубиками. Разогрейте в сотейнике столовую ложку кокосового масла, обжарьте до мягкости 300 г мелко порубленного репчатого лука и слегка запеките. Влейте 100 мл овощного бульона, тушите под крышкой на медленном огне 20 минут, пока тыква не станет мягкой. За пару минут до готовности положите горсть свежего шпината и немного измельченного имбиря для согревающего эффекта. Подавайте блюдо, украсив его веточкой розмарина. Это рагу насыщено клетчаткой, дарит длительное чувство сытости и заряжает энергией.

