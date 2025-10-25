В тайге при таинственных обстоятельствах пропал охотник с двумя гончими В Свердловской области пропал опытный охотник с двумя гончими собаками

Правоохранители и волонтеры искали не вернувшихся из тайги под Первоуральском охотника Алексея Г. и двух его гончих собак, передает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Супруга пропавшего сообщила, что он направился в лес на охоту в компании еще двух мужчин 23 октября, через некоторое время телефон мужа стал недоступным.

В спешке он забыл дома лекарственные препараты, которые систематически принимает. Поэтому не исключена версия произошедших проблем со здоровьем. Кроме того, сыщики угрозыска сейчас тщательно отрабатывают двух других мужчин, которые в лесу были вместе на первоначальном этапе охоты, но потом уехали, — отметили в ведомстве.

Уточнялось, что на гончих были спутниковые системы навигации, но они были соединены с телефоном охотника. Также был найден УАЗ, на котором мужчина приехал в тайгу. Через некоторое время появилась информация, что Алесей был найден в лесу живым.

Когда его нашли, он попросил попить. Чувствует себя удовлетворительно. Говорит, что заблудился. Его собак при нем не было, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что волонтеры проверили все охотничьи зимовья и сдаваемые в красноярской тайге дома, но не нашли следов таинственно пропавшей семьи Усольцевых. Поиски их не принесли никаких результатов. Основная версия говорит о гибели всей семьи вместе с собакой в результате несчастного случая.