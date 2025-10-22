Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 10:07

Появились новые данные о поисках семьи Усольцевых

SHOT: семью Усольцевых не нашли в охотничьих домиках в красноярской тайге

Фото: t.me/mchskrsk*

Волонтеры проверили все охотничьи зимовья и сдаваемые дома в красноярской тайге, но не обнаружили следов таинственно пропавшей семьи Усольцевых, сообщает Telegram-канал SHOT. Поиски не дали никаких результатов.

Основной версией рассматривается гибель всей семьи вместе с собакой в результате несчастного случая. Шансы на выживание Усольцевых оцениваются как крайне низкие. Прожить 24 дня в горной местности, где температура опускается до -15 ℃ и уже выпал снег, без надежного укрытия невозможно, утверждает канал. Единственной надеждой остается предположение, что они смогли укрыться в пещере и найти способ согреваться.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы отправились в поход со своей пятилетней дочерью Ариной и пожилой собакой породы корги возрастом 11 лет 28 сентября. Последний раз их наблюдали двигающимися в направлении горы Буратинка в Партизанском районе. Эта территория имеет небольшие скальные образования, там также есть плотный таежный лес и значительные перепады высот.

Возможное нападение медведя могло стать причиной исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге. Такую версию в беседе с NEWS.ru высказал знакомый супругов Константин. Он предположил, что родители, вероятно, пытались защитить от лесного хищника свою дочь. Также он отметил, что животное могло спрятать останки погибших.

семьи
Тайга
Красноярский край
пропавшие
