Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО Дмитриев: безопасность России важнее экономических издержек конфликта на Украине

Безопасность России важнее, чем издержки для экономики, вызванные проведением специальной военной операции на Украине, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан на YouTube-канале. Так он ответил на ее вопрос о расходах Москвы на украинский конфликт.

Цена значительная, но какова цена иметь риски в сфере безопасности для самого существования России. Какова цена этому? — отметил Дмитриев.

Ранее он заявлял, что Россия хочет быстро урегулировать украинский кризис на своих условиях и мирным путем. Он отметил необходимость решения ключевых вопросов: территориальный статус Украины, ее нейтральный статус и гарантии безопасности.

По словам Дмитриева, решение конфликта заключается в урегулировании нескольких ключевых вопросов. В частности, речь идет об обеспечении территориального, нейтрального статуса Украины и предоставления гарантий безопасности. Спецпредставитель уточнил, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам.