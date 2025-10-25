Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 13:00

Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО

Дмитриев: безопасность России важнее экономических издержек конфликта на Украине

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

Безопасность России важнее, чем издержки для экономики, вызванные проведением специальной военной операции на Украине, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан на YouTube-канале. Так он ответил на ее вопрос о расходах Москвы на украинский конфликт.

Цена значительная, но какова цена иметь риски в сфере безопасности для самого существования России. Какова цена этому?отметил Дмитриев.

Ранее он заявлял, что Россия хочет быстро урегулировать украинский кризис на своих условиях и мирным путем. Он отметил необходимость решения ключевых вопросов: территориальный статус Украины, ее нейтральный статус и гарантии безопасности.

По словам Дмитриева, решение конфликта заключается в урегулировании нескольких ключевых вопросов. В частности, речь идет об обеспечении территориального, нейтрального статуса Украины и предоставления гарантий безопасности. Спецпредставитель уточнил, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам.

