Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО

Безопасность России важнее, чем издержки для экономики, вызванные проведением специальной военной операции на Украине, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан на YouTube-канале. Так он ответил на ее вопрос о расходах Москвы на украинский конфликт.
Цена значительная, но какова цена иметь риски в сфере безопасности для самого существования России. Какова цена этому? — отметил Дмитриев.
Ранее он заявлял, что Россия хочет быстро урегулировать украинский кризис на своих условиях и мирным путем. Он отметил необходимость решения ключевых вопросов: территориальный статус Украины, ее нейтральный статус и гарантии безопасности.
По словам Дмитриева, решение конфликта заключается в урегулировании нескольких ключевых вопросов. В частности, речь идет об обеспечении территориального, нейтрального статуса Украины и предоставления гарантий безопасности. Спецпредставитель уточнил, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам.