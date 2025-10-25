Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 12:22

ВСУ лишились берегового ракетного комплекса «Нептун»

МО: ВС России лишили ВСУ ракетного комплекса «Нептун»

ВКС России ВКС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского берегового ракетного комплекса «Нептун», сообщили в Минобороны РФ. Также под удар попали цеха по производству беспилотников, места дислокации украинских военных и иностранных наемников в 154 районах.

Уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун», нанесено поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, — говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что пять пунктов временной дислокации ВСУ было уничтожено в районе населенных пунктов Иванополье и Долгая Балка на Константиновском направлении в ДНР. Успешную работу провели операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы Южной группировки войск.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что российская система ПВО С-350 «Витязь», известная как «убийца крылатых ракет», способна эффективно противостоять американским Tomahawk. По его словам, РФ обладает большим арсеналом, который позволяет успешно поражать подобные снаряды.

ВС РФ
ВСУ
Минобороны РФ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Егор Крид поднял ценник на выступления после скандального концерта
Литовско-белорусская граница начала работать в штатном режиме
Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика
Мощные взрывы после удара «Геранями» по позиции ВСУ попали на видео
Прилепин объяснил свое решение вернуться в зону СВО
В Нижегородской области появится первый в России завод префаб-конструкций
Украине не хватает огромной суммы для отопительного сезона
Тефтели теперь готовлю только так! Самая вкусная подливка и нежный рис
Бетономешалка насмерть переехала человека
Российская корпорация пытается отсудить у латвийской авиакомпании €203 млн
Российский военный раскрыл хитрости ВСУ для обмана граждан Украины
Раскрыто, сколько длится процедура банкротства в России
Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО
«Как нацисты»: в Госдуме резко ответили на удар ВСУ по белгородской дамбе
Российский завод перешел на сокращенный график работы
В тайге при таинственных обстоятельствах пропал охотник с двумя гончими
Теплее уже не будет? Прогноз погоды в Москве на неделю, октябрьская жара
Рухнувший дорожный знак убил подростка
Раскрыты детали биографии организатора убийства Япончика
Следом за золотом в цене могут вырасти еще два металла
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.