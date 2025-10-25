ВСУ лишились берегового ракетного комплекса «Нептун»

Российские войска поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского берегового ракетного комплекса «Нептун», сообщили в Минобороны РФ. Также под удар попали цеха по производству беспилотников, места дислокации украинских военных и иностранных наемников в 154 районах.

Уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун», нанесено поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, — говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что пять пунктов временной дислокации ВСУ было уничтожено в районе населенных пунктов Иванополье и Долгая Балка на Константиновском направлении в ДНР. Успешную работу провели операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы Южной группировки войск.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что российская система ПВО С-350 «Витязь», известная как «убийца крылатых ракет», способна эффективно противостоять американским Tomahawk. По его словам, РФ обладает большим арсеналом, который позволяет успешно поражать подобные снаряды.