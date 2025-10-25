Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 10:05

Трамп заявил, что нарушение статус-кво вокруг Тайваня опасно для Китая

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нарушение Китаем статус-кво в отношении Тайваня может быть опасно, заявил президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета, аудиотрансляцию вел Белый дом. Лидер подчеркнул, что не намерен углубляться в обсуждение возможных изменений в политике США по данному вопросу, чтобы не омрачить свою поездку в Азию.

Надеюсь, они не станут [нарушать статус-кво]. Они могут сделать, могут нет. Это будет очень опасно для них, — прокомментировал американский лидер.

Ранее Трамп заявил о готовности к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своего азиатского турне. Он посетит Малайзию, Японию и Республику Корея.

До этого лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что Трамп разочарован взаимодействием с президентом России Владимиром Путиным, считая, что он выставил его в глупом свете. Фарадж надеялся, что Трамп поможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной, но эти ожидания не оправдались. Он отверг обвинения в мягкости своей партии по отношению к Москве, напомнив о своих предупреждениях о конфликте на Украине в 2014 году.

США
Дональд Трамп
КНР
Тайвань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лепс попал в больницу после концерта во Владивостоке
Жене Макрона случайно дали мужское имя на государственном сайте
В Новосибирске произошло смертельное ДТП
В Белоруссии возникла очередь из 1,6 тыс. фур на границе
В Госдуме рассказали, как увеличить пенсию за счет стажа до 1997 года
Секрет сочной долмы в виноградных листьях с правильной начинкой и соусом
В отношениях России и Индии заметили новые ноты после угроз Трампа
ВСУ перебрасывают в Сумскую область подразделения с БПЛА
Месси обновил рекорд MLS
«Уведомления не было»: Минск ответил на закрытие погранпереходов Литвой
Спасатель выдвинул неожиданную версию о пропавшей в тайге семье Усольцевых
Дмитриев рассказал, что в США не знают о желании России вступить в НАТО
Трамп заявил, что нарушение статус-кво вокруг Тайваня опасно для Китая
В Болгарии раскрыли, кто готов умирать за Украину
Три стакана, пять минут на подготовку — рецепт идеального пирога
Россиянин Демин отметился в игре с «Кливлендом», но «Бруклин» уступил
Эстонская компания прекратила обслуживание клиентов на русском языке
Дмитриев оценил соотношение госдолга России к ВВП
Российские военные ликвидировали бригаду ВСУ в лесах Харьковской области
Салат «Ежик» с копченой колбасой — король закусок для любого стола!
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.