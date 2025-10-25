Нарушение Китаем статус-кво в отношении Тайваня может быть опасно, заявил президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета, аудиотрансляцию вел Белый дом. Лидер подчеркнул, что не намерен углубляться в обсуждение возможных изменений в политике США по данному вопросу, чтобы не омрачить свою поездку в Азию.

Надеюсь, они не станут [нарушать статус-кво]. Они могут сделать, могут нет. Это будет очень опасно для них, — прокомментировал американский лидер.

Ранее Трамп заявил о готовности к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своего азиатского турне. Он посетит Малайзию, Японию и Республику Корея.

До этого лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что Трамп разочарован взаимодействием с президентом России Владимиром Путиным, считая, что он выставил его в глупом свете. Фарадж надеялся, что Трамп поможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной, но эти ожидания не оправдались. Он отверг обвинения в мягкости своей партии по отношению к Москве, напомнив о своих предупреждениях о конфликте на Украине в 2014 году.