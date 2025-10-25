Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 10:22

Жене Макрона случайно дали мужское имя на государственном сайте

BFMTV: у жены Макрона Брижит было указано мужское имя на налоговом сайте

Эммануэль и Брижит Макрон Эммануэль и Брижит Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга президента Франции Эммануэль Макрон Брижит была указана под мужским именем на налоговом сайте, сообщает BFMTV. Как рассказала руководитель администрации первой леди Франции Тристан Боме, имя Макрон на сайте было Жан-Мишель.

Как и многие французы, госпожа Макрон ознакомилась со своим налогом на веб-сайте. Она входит в систему и видит, что там написано не Брижит Макрон, а Жан-Мишель. В этот момент она была полностью шокирована, – сказала Боме.

Макрон подала официальную жалобу, после чего началось расследование. По данным агентства, полиции удалось выявить двух возможных причастных к подмене данных.

Ранее американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что Брижит Макрон, которая на самом деле может являться трансгендером (относится к движению ЛГБТ, признано экстремистским на территории РФ, деятельность запрещена) по имени Жан-Мишель Тронье, могла принимать участие в Стэнфордском тюремном эксперименте. Ведущая собственного шоу утверждает, что он числился в качестве испытуемого № 2093.

Эммануэль Макрон
политика
налоги
ошибки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-солистка «Фабрики» столкнулась с необычной послеродовой депрессией
Евросоюз обвинили в имитации поддержки Украины
«Искандер» разнес военный завод в Киеве: удары по Украине 25 октября
Трамп признался, какую тему обсудит на встрече с Си Цзиньпином
Миронов сделал важное заявление о судьбе «Справедливой России»
Спецпредставитель Путина заявил, что Россия и Украина близки к миру
В Госдуме назвали ключевое условие России для мирных переговоров
РФ подготовила сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерной атаки
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри решил переехать из США
Подпольщик раскрыл новую стратегию российской армии
Во Франции женщина впервые получила пожизненное без УДО
Неизвестные открыли огонь по людям у Говардского университета
По делу о хищении денег у бойцов СВО арестовали еще трех человек
Наступление ВС России на Харьков 25 октября: сотня трупов, заградотряды
Стало известно, какие ракеты могли ударить по Киеву ночью
В Казани тракторист убил девушку ковшом
Украинский пленный призвал солдат ВСУ не рисковать жизнью за Зеленского
Как приготовить настоящие турецкие лепешки гезлеме с сыром за час
Ушедшая из России популярная компания продлила права на товарный знак
Мужчина и младенец погибли в ДТП под Пензой
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.