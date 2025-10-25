Жене Макрона случайно дали мужское имя на государственном сайте BFMTV: у жены Макрона Брижит было указано мужское имя на налоговом сайте

Супруга президента Франции Эммануэль Макрон Брижит была указана под мужским именем на налоговом сайте, сообщает BFMTV. Как рассказала руководитель администрации первой леди Франции Тристан Боме, имя Макрон на сайте было Жан-Мишель.

Как и многие французы, госпожа Макрон ознакомилась со своим налогом на веб-сайте. Она входит в систему и видит, что там написано не Брижит Макрон, а Жан-Мишель. В этот момент она была полностью шокирована, – сказала Боме.

Макрон подала официальную жалобу, после чего началось расследование. По данным агентства, полиции удалось выявить двух возможных причастных к подмене данных.

Ранее американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что Брижит Макрон, которая на самом деле может являться трансгендером (относится к движению ЛГБТ, признано экстремистским на территории РФ, деятельность запрещена) по имени Жан-Мишель Тронье, могла принимать участие в Стэнфордском тюремном эксперименте. Ведущая собственного шоу утверждает, что он числился в качестве испытуемого № 2093.