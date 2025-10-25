Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 09:49

Эстонская компания прекратила обслуживание клиентов на русском языке

Компания Omniva из Эстонии прекратила обслуживать клиентов на русском языке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эстонская почтовая компания Omniva официально прекратила обслуживание клиентов на русском языке. В пресс-службе объяснили, что в настоящее время клиенты смогут получить устную консультацию на русском лишь при его знании сотрудником. Компания будет отвечать на письменные обращения исключительно на эстонском или английском языках.

С 1 ноября Omniva закрывает в Эстонии русскоязычную службу поддержки клиентов, — сказано в сообщении.

По данным компании, решение было принято на фоне уменьшения количества клиентов, которые нуждаются в русскоязычном обслуживании, поскольку не владеют эстонским или английским языком. В то же время наблюдается значительный рост технологического уровня и падение количества посещений русскоязычных вебинаров. В связи с этим в Omniva сочли экономически нецелесообразным дальнейшее существование отдельных русскоязычных линий.

Ранее в Литве произошел курьезный инцидент с роботом-уборщиком, который говорил с покупателями на русском. Государственная языковая инспекция столкнулась с неожиданной правовой коллизией и не смогла выписать штраф.

Эстония
почта
русский язык
клиенты
