В Грузии задержали покупателей ядерных материалов из КНР

В Грузии задержали трех граждан Китая, которые хотели купить уран и отправить его через Россию в КНР, заявил глава Службы государственной безопасности Лаша Маградзе в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Задержанные собирались приобрести два килограмма радиоактивного элемента.

Члены преступной группы планировали незаконно купить в Тбилиси уран за $400 тыс. (32 млн рублей), а затем через Российскую Федерацию транспортировать его в Китай. Один из граждан КНР <...> привез в Грузию экспертов, заинтересованных в приобретении урана, и вел активный поиск ядерных материалов, — рассказал глава ведомства.

Маградзе отметил, что задержанных координировали другие члены преступной группы, находящиеся в Китае. Гражданам КНР грозит срок до 10 лет лишения свободы.

