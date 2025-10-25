Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 15:14

Миронов сообщил о важных переменах в «Справедливой России»

Миронов: «Справедливая Россия» упразднила институт сопредседателей

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Партия «Справедливая Россия» отказалась от института сопредседателей и утвердила должности заместителей, заявил ее лидер Сергей Миронов на заседании XV съезда. Также он распорядился внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры на соответствующие посты, передает корреспондент NEWS.ru.

Предлагается ликвидировать институт сопредседателей, у нас будут должностные лица — председатель партии, первый заместитель председателя партии, два заместителя председателя партии, — уточнил Миронов.

Отмечается, что на должность первого заместителя партии претендует Александр Бабаков, на пост двух заместителей председателя — Захар Прилепин и Руслан Татаринов. На должность лидера партии предложена кандидатура Миронова.

Ранее политик заявил, что партия «Справедливая Россия — За правду» изменит свое название. В объединении было принято решение упразднить вторую часть. Теперь полное название звучит как «Социалистическая партия „Справедливая Россия“».

До этого сообщалось, что Прилепин может покинуть «Справедливую Россию». По информации журналистов, возможный выход из политического объединения связан с желанием публициста отправиться в зону СВО.

