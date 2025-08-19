Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 17:59

Одна западная страна поможет провести выборы на Украине

Великобритания примет участие в организации выборов на Украине

Великобритания окажет помощь Украине в проведении выборов после урегулирования конфликта, сообщает газета Express. Избирательные комиссии двух стран подписали соответствующий меморандум.

Ожидается, что Лондон окажет помощь в организации выборов за рубежом. Британцы будут регулировать финансирование избирательной кампании и обеспечат безопасность бюллетеней.

Ранее американская журналистка рассказала в соцсетях, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тайно готовится к участию в президентских выборах на Украине. Якобы у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. По ее словам, в британской столице уже идет набор сотрудников.

Также об отсутствии выборов на Украине шутил президент США Дональд Трамп. В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским он указал, что военные действия могут быть лишь предлогом для отсрочки избирательного процесса. Он также иронично поинтересовался, отменят ли выборы в Соединенных Штатах при похожей ситуации. При этом Зеленский заявил журналистам, что демократический избирательный процесс вскоре состоится на Украине.

