«Почти подралась»: Драпеко о скандале с Брынцаловым, 90-х, работе депутата

Актриса Елена Драпеко прославилась ролью Лизы Бричкиной в фильме «А зори здесь тихие…». В 1990-е резко переключилась на политику и стала депутатом. Сейчас она первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы. О том, как Драпеко стала политиком, скандале с Брынцаловым и воспитании патриотизма, она рассказала NEWS.ru.

Как построила карьеру в политике

— В политику я попала довольно рано. Сначала была членом центрального комитета профсоюза работников культуры. Меня попросили выступить на пленуме творческих союзов в Москве. Там я стала стучать кулаком по трибуне: «Где тут профсоюз, который должен нас защищать? Почему у нас столько несчастных случаев в кинематографе?» Я рассказывала, как мы ездим на БАМ, выступаем перед строителями в сильные морозы.

10 лет работала на общественных началах, занималась охраной труда в нашей отрасли — не только в кинематографе, но и в театрах, цирках, библиотеках, даже в полиграфической промышленности.

Когда пришла перестройка, мы с артистами создали Гильдию актёров кино Советского Союза. Я стала руководителем в Санкт-Петербурге, Евгений Жариков — всесоюзным руководителем, Светлана Суховей — в Белоруссии, Нина Ильина — в Киеве. Мы начали разрабатывать закон об авторском и исполнительском праве в Российской Федерации, основанный на знаменитой Бернской конвенции, которую мы перевели и изучили, узнали, что у артистов тоже есть права.

Часть своего гонорара от концертов и гастролей мы отчисляли в гильдию — помогали тем артистам, у которых были проблемы с работой. Меня как руководителя порекомендовал наш съезд интеллигенции Санкт-Петербурга на должность председателя комитета по культуре. Тогда мэром был Анатолий Собчак. При его правительстве я начала работу.

Мы разработали эффективную систему общественно-государственного управления культурой, которая дала возможность не только пережить тяжелые времена, но и не допустить приватизации государственных учреждений культуры.

Елена Драпеко Фото: Из личного архива Елены Драпеко

После меня пригласили в университет, я стала деканом факультета. И проработала на этом посту два года. Одновременно стала преподавать «Основы коммуникативной культуры» — это методика ведения переговоров, риторика, основы информационных войн.

И уже потом — не со сцены, а из университета — попала в политику. В 1999 году меня избрали заместителем председателя комитета по культуре Государственной думы. Я работала рядом с великими людьми — Иосифом Кобзоном, Станиславом Говорухиным. Многие артисты, которые избирались в Государственную думу, прошли через наш комитет.

Мы решили, что хотим защитить Россию от превращения в колонию англоязычных стран. Стали работать над законом о русском языке как государственном. Далее принялись за закон об охране культурного наследия в Российской Федерации, который уже много лет успешно работает. За годы работы я участвовала в создании 130 законов, которые подписаны президентом.

Как Брынцалов сделал популярной

— Когда я пришла в Государственную думу, меня как-то всерьез не воспринимали: ну блондинка, ну артистка, чего можно ожидать. Мне довольно долго пришлось доказывать, что я не блондинка, не артистка и не женщина, а прежде всего депутат и представитель своего округа.

История, как я стала знаменитой, довольно печальная. Тогда в Госдуме были серьезные баталии, не было общей политической культуры, зато стычки между левыми и правыми происходили постоянно. Вопросы решались прямо в зале Государственной думы, можно было убедить коллег голосовать так или иначе. Были такие случаи, когда с моей подачи меняли закон прямо в зале заседания.

При принятии закона о земле я столкнулась с депутатом Владимиром Брынцаловым. Мы были против латифундистов, против того, чтобы крупными наделами земли владел один человек.

Брынцалов кричал на меня страшным голосом, заявлял, что у его деда было 50 тысяч гектаров земли, а я говорила о том, что не хочу, чтобы мои внуки работали на него и его семью, потому что мои предки были крестьянами у барина. Мы кричали друг на друга, Брынцалов стал на меня наступать, между нами встал депутат Георгий Иванович Тихонов. Он схватил Брынцалова за грудки, защищая меня, и между ними случилась драка.

На следующий день все журналисты стали спрашивать, кто эта блондинка, которая чуть не подралась с Брынцаловым. Я стала знаменитой благодаря закону о земле.

Елена Драпеко Фото: Личный архив Елены Драпеко

Почему актеры могут быть политиками

— С мнением, что артистам и спортсменам нечего делать в политике, я совершенно не согласна. Есть яркий пример в мировой истории — Рональд Рейган, будучи актёром, стал одним из выдающихся президентов США. Со мной работают замечательные люди — олимпийские чемпионки Ирина Роднина и Светлана Журова, они в комитете по международным делам отстаивают интересы России на международной арене и регулируют процессы, которые происходят в отечественном спорте. Роднина занимается ещё детским и школьным спортом.

Кобзон был депутатом, его очень любили избиратели, и он честно отрабатывал. И конечно, помогал всем: артистам, детским домам просто давал очень серьезные деньги.

Предложения, которые лоббировал Станислав Сергеевич Говорухин, легли в основу закона о защите нравственности несовершеннолетних, который был принят и подписан президентом.

У нас в комитете по культуре актер Дмитрий Певцов добился от Министерства труда стопроцентной оплаты для артистов при простое в театре, до этого они получали по 50%.

Депутат сам не пишет законы, он руководитель рабочей группы, в которую входят профессиональные юристы, экономисты, представители министерств, научных институтов. Грамотно сформировать рабочую группу, понимать, куда двигается законодательство, ставить задачи — этому, конечно, надо учиться.

Те, кто не хочет учиться, один срок просидят в Государственной думе и на выход обратно — либо петь, либо плясать. А есть депутаты, которые остаются на постоянную работу, представляют интересы своих избирателей, ведут работу с людьми.

Поэтому нечего наговаривать на артистов. Учительница, полицейский или бизнесмен не всегда грамотнее, чем артист или спортсмен. Это всё стереотипы.

Про отсутствие съемок в 1990-е

— В 90-е я, как и все актёры, осталась без ролей, потому что кино практически не снимали. В этот момент я создавала Гильдию актеров кино, меня пригласили работать в администрацию Санкт-Петербурга, где я проработала до конца 1993 года. Потом я была деканом факультета в университете, защитила кандидатскую диссертацию, написала авторский курс «Основы коммуникативной культуры». Преподавала в Университете профсоюзов, Университете экономики и управления и даже читала лекции на курсах повышения квалификации следователей. То есть зарабатывала я в основном интеллектуальным трудом.

Елена Драпеко, актеры Павел Кадочников и Игорь Дмитриев на БАМ Фото: Из личного архива Елены Драпеко

Про рабочий день в Госдуме

— Рабочий день устроен по-разному. Неделю мы работаем в избирательном округе: принимаем избирателей, посещаем учреждения культуры, заводы, фабрики, участвуем в общественных акциях. Работаем в Москве 20 дней.

День начинается в семь утра, встаешь и приводишь себя в порядок, ведь нас показывают в трансляции. К началу 10-го я в Государственной думе. В 10 начинается пленарное заседание или заседание комитета, где я обязана присутствовать. После 16 часов — работа в комиссиях, комитетах или выезды в министерства и ведомства.

Нужно обязательно ходить на культурные события — выставки, премьеры фильмов. Решаю вопросы культуры — где потолок рухнул, где артистов обидели, какие новые фильмы сняли. Около восьми вечера я появляюсь дома.

Много командировок. Кроме Петербурга, год назад меня прикрепили к Донецкой Народной Республике, где своих депутатов пока нет. Я выезжаю в ДНР, бываю в университетах, лечебных заведениях, провожу приемы избирателей, решаю проблемы, организую гуманитарную помощь для центров временного содержания и детских домов. Езжу к солдатам. Взаимодействую с Министерством обороны, военной прокуратурой и Министерством труда.

Я провожу приемы в больших и малых городах новых территорий. В этом году была в Мелитополе, Мариуполе. Мариуполь — город, подшефный Санкт-Петербургу, и там мы реализуем много проектов.

Есть и международная деятельность — в Парламентской ассамблее стран СНГ. Мы разрабатываем модельные законы, которые потом используются в законотворчестве стран СНГ. Это касается культуры, спорта, информации, туризма.

Елена Драпеко в ДНР Фото: Личный архив Елены Драпеко

Что такое традиционные ценности

— Мы говорим о традиционных, семейных ценностях, о крепкой духовной основе. Потому что общество основывается на семье. Именно через семью передаются главные ценности — от дедов к отцам, от отцов к внукам.

Мы — страна с особой структурой. И в основе нашей идентичности лежат духовные нравственные ценности Российской Федерации. Их существует большое множество, а в указе президента о духовно-нравственных ценностях названы 17. Уже изданы официальные словари русского языка, где дана их расшифровка. Я советую всем посмотреть это на сайте Министерства просвещения.

Я считаю, что ценности надо передавать личным примером, воспитывать на историях и книгах. Родители и деды должны показывать детям, как жить. Обычно какая семья, такой и ребёнок получается. Я, во всяком случае, так воспитывала свою дочку и надеюсь, что воспитала её неплохо. Сегодня она уже воспитывает свою дочь, мою внучку, показывая ей историю страны, семьи, предков. Важно, чтобы эти ценности передавались от поколения к поколению.

Про воспитание патриотизма

— Сейчас появилась тенденция, что детей надо воспитывать свободно, ничего им не надо запрещать, и тогда вырастут настоящие личности. Я с этим не согласна. Культура — это система табу, которая говорит, что можно, а чего нельзя делать. Нельзя совать пальцы в розетку, нехорошо врать, нельзя воровать, нельзя обижать слабых и маленьких, тех, кто не может ответить.

Елена Драпеко на открытии выставки, посвященной 80-й годовщине победы в ВОВ Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Я считаю, что детям надо обязательно объяснять, рассказывать и показывать, а лучше всего — личным примером, как надо жить. Потому что никакие нравоучения и внушения не действуют так, как пример родителей и учителей. Чтобы не выросли эгоисты, надо детям объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, читать им стихи об этом с самого раннего детства.

Я, во всяком случае, старалась воспитывать свою дочку вот так: личным примером, «делай, как я». Работай, трудись, у тебя все получится. Через «не хочу», через «не могу» — вставай и иди. И тогда победишь ситуацию. Главное — победить собственную лень и собственные слабости.

Про запрет фильмов «Брат» и «Брат-2»

— В интернете часто перевирают слова, поэтому я не люблю давать интервью по телефону. Потом очень сложно проверить, что на самом деле говорил. Стараюсь записывать свои интервью, чтобы предъявить, если переврут.

Что касается фильмов Балабанова, я говорила о фильме «Груз 200», что не рекомендую его к просмотру детям по разным причинам. Фильм жестокий, в нем нет положительных героев.

А вот к фильмам «Брат» и «Брат-2» у меня нет претензий, я считаю, что их надо смотреть и показывать. Просто есть рекомендованные возрастные категории и тематика для коллективных просмотров в школе.

Как привить культурные ценности детям

— Когда моя внучка была маленькой, мы с ней обошли почти все московские театры и посмотрели весь детский репертуар. Замечательно проводили время в театре «Уголок дедушки Дурова» со зверюшками, ходили в цирк, смотрели музыкальные спектакли у Надежды Бабкиной — на сцене были чу́дные постановки. В общем, мы тогда очень много посмотрели.

Елена Драпеко с дочерью и внучкой Фото: Из личного архива Елены Драпеко

Я была очень рада, когда Варин папа повез ее слушать скрипичный концерт и симфоническую музыку. Надо, чтобы у ребенка было представление о том, что такое балет, опера, симфоническая музыка. Чтобы вокруг него была культурная среда. Кинематограф и театр дают детям возможность погрузиться в культурную среду и размышления о тех жизненных вопросах, которые поднимаются в произведениях. Только после спектакля или фильма обязательно нужно поговорить: что ты понял, кто прав, по-твоему, кто виноват.

Архитектура — тоже искусство. Я знаю: моя дочка любит возить внучку в Петербург, показывать разные здания и рассказывать их историю, которая часто пересекается с русской литературой и живописью. В общем, надо заниматься с детьми. Тогда, возможно, из них что-нибудь получится. Хотелось бы, чтобы они были лучше нас — добрее, мудрее, сильнее.

