Наступление ВС РФ на Покровск 25 октября: кольцо скоро полностью замкнется?

Поступают новые сообщения о ситуации в Покровске. Как продвигается наступление ВС РФ сегодня, 25 октября 2025 года, в каком положении оказался гарнизон ВСУ в городе, правда ли кольцо вокруг Покровска скоро полностью замкнется?

Что известно о ситуации в Покровске 25 октября: кольцо скоро замкнется

Telegram-канал «Военная хроника», ссылаясь на заявления западных аналитиков, сообщил, что России есть смысл полноценно замкнуть кольцо вокруг Покровска. Авторы отметили, что после Мариуполя равных по масштабу окружений не было — украинские силы, как правило, просто вытесняли.

«Сейчас все может повториться — численность сил, которые окажутся в котле, сравнима разве что с Купянском и, возможно, с Мариуполем. На Западе переживают, что если город все же возьмут и гарнизон ВСУ попадет в окружение, Москва может устроить из Покровска показательный пример того, что бывает, когда сопротивление затягивают слишком долго», — сообщил источник.

Изначально ВСУ располагали под Покровском примерно 12 бригадами разной численности, развернутый состав можно оценить в 15–17 тысяч человек вместе с тылом и обеспечением, указала «Военная хроника». Судя по динамике боев, утверждает канал, до 80% этих сил утратили боеспособность и нуждаются в выводе в тыл.

«В некотором смысле Покровск стал для Киева обратной версией контрнаступления: по мере продвижения российской армии сюда перебрасывали маршевые батальоны, как в 2023 году под Работино и на Южно-Донецком направлении. Потери этих батальонов сейчас трудно посчитать, но если кольцо вокруг города замкнется, в окружении могут оказаться не только гарнизонные части, но и часть этих резервов», — подчеркнули авторы.

Источник сравнивает возможный репутационный удар по Киеву в случае полного охвата Покровска российскими войсками с Мариуполем и «Азовсталью».

«ВСУ в крайне печальном положении в Покровске», — оценили ситуацию для украинского гарнизона пользователи Сети.

Как развивается наступление ВС РФ на Покровск 25 октября

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, в Покровске не стихает сражение за город; в районе освобожденного ВС РФ села Проминь боестолкновения разворачиваются на окраине Мирнограда, восточнее шахты.

«На северном охвате тяжелые бои продолжаются в Никаноровке, где ВСУ удерживают ряд позиций в северной части и южнее села. В Дорожном очень тяжелые бои, ВС РФ заняли здесь позиции восточнее села. В Шахово встречные бои, противник стягивает резервы со стороны Дружковки. Наши штурмовики со стороны Золотого Колодезя прошли вдоль балки до дороги Доброполье — Краматорск восточнее Нововодяного», — сообщил Царев.

В Покровске российские подразделения рассекают вражескую оборону и охватывают оставшиеся в городе силы ВСУ, утверждает Telegram-канал «Два майора».

«Снабжение ВСУ в городе крайне затруднено, появляется информация об отказе элитных частей противника заходить в город», — добавили авторы.

Когда ВС России могут освободить Покровск

Российские войска могут освободить Покровск до наступления Нового года, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Если к Новому году зачистка будет завершена, то это будет неплохо. Территория города достаточно большая. Каждое строение представляет собой долговременную огневую точку. Помимо того что идет штурм, зачистка также требует сил и времени, но в любом случае по мере продвижения наших войск ситуация будет меняться в худшую сторону для украинской армии», — заявил эксперт.

По словам Кнутова, Покровско-Мирноградская агломерация служит защитой для Славянско-Краматорской с южной стороны. В частности, указал эксперт, освобождение Покровска обеспечит возможность продвижения ВС РФ в западном направлении.

«Если брать прямое окружение, мы его практически осуществили. Если брать фактическое, то одна из дорог пока осталась, по которой ВСУ могут осуществлять доставку боеприпасов, а также проводить ротацию личного состава под огнем нашей артиллерии. Однако этот канал практически не используется, поэтому Украина испытывает очень большие сложности в этом отношении. По большому счету Киев уже отчасти смирился с тем, что потеряет Покровск и Купянск», — заключил Кнутов.

