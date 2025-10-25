Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 25 октября 2025 года, что сейчас происходит у Волчанска, Липцев, Купянска, как ВСУ применяют заградотряды против наемников, где украинские войска оставили сотню трупов?

Какова ситуация на Харьковском направлении в субботу, 25 октября

Реактивная артиллерия ВС РФ ударила по выявленным скоплениям живой силы и пунктам дислокации ВСУ на всем участке фронта в Харьковской области; российские штурмовики наступают в Волчанске и на Хатненском участке; ВСУ активных действий не предпринимали, отсиживаются в обороне, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В лесном массиве возле Светличного Харьковской области ударом РСЗО „Торнадо-С“ уничтожено крупное скопление личного состава 22-й мехбригады ВСУ. Противник потерял до взвода живой силы убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники», — уточнил источник.

На левом берегу Волчанска российские войска зачистили два десятка технических зданий и продвинулись на 300 м; в районе Тихого ВС РФ прошли 100 м в восточном направлении; в лесу близ Синельниково бойцы армии России сместились на 250 м вглубь и заняли позицию 127-й тяжелой мехбригады ВСУ; на участке Меловое — Хатнее подразделения российских вооруженных сил прошли по лесополосам у Бологовки и другим участкам не менее 400 м, утверждает «Северный ветер».

«На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — добавил канал.

Как утверждает Telegram-канал WarGonzo, российские войска наступают в центральной и южной частях Купянска.

«ВС РФ владеют инициативой восточнее, в районе Песчаного. <...> На Харьковском направлении позиционные бои в южной части Волчанска, в районе Синельниково, Тихого. Активно работает наша авиация и артиллерия, обеспечивая наше продвижение вперед», — сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Военный эксперт Геннадий Алехин утверждает, что под Харьковом, в районе Волчанска и Купянска идут упорные бои, участились случаи применения заградительных отрядов по отступающим и сдающимся в плен бойцам ВСУ.

«И также среди отступающих были замечены иностранные наемники. Но это не остановило заградотряд, который действует на Купянском участке и в основном состоит из представителей Западной Украины и националистических формирований, которые были туда переброшены из Тернополя, Львова и Ивано-Франковска», — отметил Алехин.

«Что за бардак происходит под Харьковом?» — задаются вопросом пользователи Сети.

В зоне ответственности Северной группировки войск на Харьковском направлении потери ВСУ за сутки составили более сотни человек живой силы; вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также пункты управления БПЛА и склады материальных средств, сообщил «Северный ветер».

Накануне российские войска освободили Бологовку в Харьковской области, сообщили в пресс-службе МО России. Село располагается в Двуречанском районе в восьми километрах к северо-западу от ранее взятого под российской контроль населенного пункта Тополи.

Военкор Александр Коц считает, что освобождение Бологовки позволяет создать предпосылки для наступления на важный перекресток для логистики ВСУ — Великий Бурлук.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

