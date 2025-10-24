Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 17:13

«Киев смирился»: названы возможные сроки освобождения Покровска

Военэксперт Кнутов: армия России может освободить Покровск к Новому году

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вооруженные силы России могут освободить Покровск до наступления нового года, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, контроль над Покровско-Мирноградской агломераций откроет российским военным новые возможности для продвижения.

Покровск крайне важен с точки зрения продвижения наших войск. Если к Новому году зачистка будет завершена, то это будет неплохо. Территория города достаточно большая. Каждое строение представляет из себя долговременную огневую точку. Помимо того что идет штурм, зачистка также требует сил и времени, но в любом случае по мере продвижения наших войск ситуация будет меняться в худшую сторону для украинской армии, — подчеркнул Кнутов.

Он отметил, что Покровско-Мирноградская агломерация служит защитой для Славянско-Краматорской с южной стороны. В частности, по его словам, освобождение Покровска обеспечит возможность продвижения ВС РФ в западном направлении, что также является важным аспектом.

Бои идут достаточно тяжелые, но, если брать прямое окружение, мы его практически осуществили. Если брать фактическое, то одна из дорог пока осталась, по которой ВСУ могут осуществлять доставку боеприпасов, а также проводить ротацию личного состава под огнем нашей артиллерии. Однако этот канал практически не используется, поэтому Украина испытывает очень большие сложности в этом отношении. По большому счету Киев уже отчасти смирился с тем, что потеряет Покровск и Купянск, — заключил Кнутов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские войска занимают высоты на флангах Славянска, приближая освобождение города. По его словам, освобождение Славянско-Краматорской агломерации сейчас является ключевой задачей специальной военной операции.

Россия
СВО
Покровск
ВС РФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
