Пожар в Киеве тушат силами более 200 спасателей и авиацией

Крупный пожар в Киеве потребовал применения авиации для тушения огня в ночь на 25 октября, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). К ликвидации возгорания привлечены более 200 спасателей и 57 единиц техники.

Инцидент произошел во время объявленной воздушной тревоги, когда в столице страны поступали сообщения о взрывах. Местные СМИ публиковали кадры интенсивного пламени в левобережных районах города, где возникло несколько очагов возгорания. К утру пожарным справиться с огнем полностью не удалось.

Ранее сообщалось, что ночью 25 октября российская армия использовала комплексы «Искандер» для атаки на объекты, находящиеся в Киеве. При этом украинские информационные ресурсы, вероятно ориентирующиеся на данные американской спутниковой разведки, говорили о запуске ракеты «Орешник» с полигона Капустин Яр. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что растущая точность и системность ударов ВС России по Украине свидетельствуют о переходе РФ к началу нового этапа СВО по планомерному выведению из строя критических узлов тыла и снабжения противника. По его словам, основными целями российской армии стали объекты, обеспечивающие военную логистику Киева.