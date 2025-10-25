Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 11:32

Подпольщик раскрыл новую стратегию российской армии

Подпольщик Лебедев: Россия начала новый этап операции по разгрому тылов ВСУ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Растущая точность и системность ударов ВС России по территории Украины свидетельствует о переходе РФ к началу нового этапа СВО по планомерному выведению из строя критических узлов тыла и снабжения противника, заявил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, основными целями российской армии стали объекты, обеспечивающие военную логистику Киева: железнодорожные узлы, ремонтные площадки и портовая инфраструктура.

Основная цель: дестабилизация логистики и изоляция оперативных направлений накануне возможного зимнего обострения, — отметил он.

По данным украинских СМИ, в столице Украины в ночь с 24 на 25 октября прогремела серия взрывов. Уточнялось, что по левому берегу Днепра был произведен удар баллистической ракетой, после взрыва разгорелся пожар.

После этого в Сети появились кадры страшных пожаров на левом берегу в Киеве. В частности, на опубликованном видео можно рассмотреть огромные столбы черного дыма. Какие именно объекты охватил огонь, не уточняется.

ВС РФ
удары
Украина
Сергей Лебедев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Он мне изменял»: российская топ-модель объявила о разводе
Microsoft создаст «универсальный» Xbox, объединивший консоль и ПК
В Госдуме резко высказались о ситуации с исчезновением Усольцевых
В столице островного государства впервые пройдут «Дни российского кино»
Экс-солистка «Фабрики» столкнулась с необычной послеродовой депрессией
Евросоюз обвинили в имитации поддержки Украины
«Искандер» разнес военный завод в Киеве: удары по Украине 25 октября
Трамп признался, какую тему обсудит на встрече с Си Цзиньпином
Миронов сделал важное заявление о судьбе «Справедливой России»
Спецпредставитель Путина заявил, что Россия и Украина близки к миру
В Госдуме назвали ключевое условие России для мирных переговоров
РФ подготовила сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерной атаки
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри решил переехать из США
Подпольщик раскрыл новую стратегию российской армии
Во Франции женщина впервые получила пожизненное без УДО
Неизвестные открыли огонь по людям у Говардского университета
По делу о хищении денег у бойцов СВО арестовали еще трех человек
Наступление ВС России на Харьков 25 октября: сотня трупов, заградотряды
Стало известно, какие ракеты могли ударить по Киеву ночью
В Казани тракторист убил девушку ковшом
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.