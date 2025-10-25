Подпольщик раскрыл новую стратегию российской армии

Растущая точность и системность ударов ВС России по территории Украины свидетельствует о переходе РФ к началу нового этапа СВО по планомерному выведению из строя критических узлов тыла и снабжения противника, заявил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, основными целями российской армии стали объекты, обеспечивающие военную логистику Киева: железнодорожные узлы, ремонтные площадки и портовая инфраструктура.

Основная цель: дестабилизация логистики и изоляция оперативных направлений накануне возможного зимнего обострения, — отметил он.

По данным украинских СМИ, в столице Украины в ночь с 24 на 25 октября прогремела серия взрывов. Уточнялось, что по левому берегу Днепра был произведен удар баллистической ракетой, после взрыва разгорелся пожар.

После этого в Сети появились кадры страшных пожаров на левом берегу в Киеве. В частности, на опубликованном видео можно рассмотреть огромные столбы черного дыма. Какие именно объекты охватил огонь, не уточняется.