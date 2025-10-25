Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 10:36

Появились кадры чудовищных пожаров в Киеве после ночных взрывов

Опубликовано видео пожаров на левом берегу в Киеве после ночных взрывов

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

В Сети появились кадры пожаров на левом берегу в Киеве после ночных взрывов. На опубликованном видео можно рассмотреть огромные столбы черного дыма. Какие именно объекты охватил огонь, не уточняется.

До этого стало известно, что в Киеве в ночь с 24 на 25 октября прогремела серия взрывов. По данным украинских СМИ, по левому берегу Днепра мог быть произведен удар баллистической ракетой. После взрыва разгорелся пожар.

Ранее сообщалось, что на Украине объявили угрозу дальней баллистики из-за возможного запуска российской ракеты «Орешник». Граждан призвали немедленно отправиться в укрытия. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Также в российском Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 октября ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по 20 и 19 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Волгоградской областей соответственно, по 17 и 12 — над Брянской и Калужской областями. Еще по девять сбили в Белгородской области и Московском регионе, сказано в сообщении.

взрывы
Киев
пожары
Украина
