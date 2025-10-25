«Это безумие!»: аналитик из США предупредил ЕС о мощи российского оружия Аналитик из США Мартьянов заявил о производстве 26 тыс. ракет в РФ за 3,5 года

Россия произвела 26 тыс. крылатых и баллистических ракет за последние 3,5 года, создав арсенал, способный пресечь любые военные приготовления противника, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов на YouTube-канале Deep Dive. Так он предупредил Европу о последствиях возможного конфликта с Москвой.

За последние 3,5 года было произведено 26 тыс. таких ракет. Это безумное количество! И далеко не все из них используются. Эти ракеты хранятся. 26 тыс. — это просто безумие! — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Россия также наладила выпуск около тысячи дронов «Герань» ежедневно. Мартьянов считает, что европейские страны должны отказаться от поддержки Украины и агрессивных планов против России, поскольку Москва обладает достаточным запасом высокоточного оружия. По его словам, Россия продолжает наращивать арсеналы на случай возможных угроз, не проявляя интереса к Европе.

Ранее директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия хочет быстро урегулировать украинский кризис на своих условиях, мирным путем. Он отметил необходимость решения ключевых вопросов: территориальный статус Украины, ее нейтральный статус и гарантии безопасности.