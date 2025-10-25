Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 16:46

Циркач потерял сознание во время выступления и попал на видео

В Казани артист цирка ударился головой о манеж и потерял сознание

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казанском государственном цирке артист упал с рампы, выполняя трюк, и попал в больницу, передает пресс-служба учреждения. По предварительной информации, мужчина был в защитном шлеме, поэтому не получил серьезных травм. В пресс-службе уточнили, что за кулисами артиста осмотрела медсестра.

На дневном представлении в Казанском цирке артист Матвей Циренщиков из номера «Акробаты на BMX» во время выполнения трюка упал, ударился головой о манеж и на короткое время потерял сознание. Его унесли с манежа на носилках, — сказано в публикации.

Позже появилась информация, что Циренщиков находится дома. Компьютерная томография показала, что обошлось без сотрясения мозга.

Ранее акробат мексиканского цирка Magic Time упал с высоты на глазах у зрителей с детьми. Артист выступал без страховки. Высота падения составила 10 метров.

До этого в Германии во время циркового выступления разбилась воздушная гимнастка из Испании Марина Барсело. Артистка сорвалась с высоты около пяти метров. В этот момент в зале присутствовали зрители с маленькими детьми.

