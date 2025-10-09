Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 11:53

В Париже извинились за «политический цирк» в правительстве

Французский министр Панье-Рюнаше извинилась за политический цирк во власти

Аньес Панье-Рюнаше Аньес Панье-Рюнаше Фото: IMAGO/Pierre Marchal / AnakaoPre/Global look press

Исполняющая обязанности министра экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше публично извинилась перед гражданами за «политический цирк» в стране. В эфире радиостанции Ici Nord она выразила надежду, что ближайшие консультации помогут вернуть стабильность.

Прежде всего я бы хотела принести свои извинения тем, кто нас слушает, поскольку я, как и многие, опечалена цирком, который мы наблюдаем. Я чувствую гнев, фрустрацию, усталость, и я хочу вам сказать, что мое единственное стремление — это добиться выхода из этой ситуации, — сказала Панье-Рюнаше.

Ранее стало известно, что 8 октября парламент Франции отклонил предложение об отставке президента Эммануэля Макрона. За импичмент главы Пятой республики выступили более 100 депутатов. Они обвинили французского лидера в предательстве народа и неспособности вывести страну из политического кризиса.

До этого сообщалось, что политический кризис во Франции угрожает экономике ЕС и его единству. Франция, как крупнейшая страна союза, не может позволить себе нестабильность, что угрожает всей еврозоне.

