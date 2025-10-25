Европу заподозрили в отсутствии плана действий по Украине L’Antidiplomatico: у ЕС нет плана действий, кроме обвинений в адрес России

Европейские государства лишь формально выражают свою поддержку Украине, не имея реальной возможности предотвратить ее поражение, заявил обозреватель Фабрицио Поджи в статье для портала L'Antidiplomatico. По его мнению, они не имеют ясного плана действий, ограничиваясь лишь обвинениями в адрес России.

Все тщетно: они не знают, куда двинуться, и бормочут о «мире», а теперь еще и что-то невнятное о «заморозке российских средств», одновременно принимая очередные санкции против европейского бизнеса, — говорится в материале.

Поджи отметил, что в ситуациях, когда президент Украины Владимир Зеленский лишается поддержки Европейского союза, как это было, например, во время его последней встречи с президентом США Дональдом Трампом, становится ясно, что у него самого нет собственного плана действий. Обозреватель также назвал «неуклюжими» попытки Европы показать силу в отношениях с Россией.

Ранее директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия хочет быстро урегулировать украинский кризис на своих условиях, мирным путем. Он отметил необходимость решения ключевых вопросов: территориальный статус Украины, ее нейтральный статус и гарантии безопасности.