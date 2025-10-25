Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 17:12

Названа причина, по которой дагестанцы не могут получить права в Москве

Mash: дагестанским водителям не выдают права в Москве из-за медсправок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителям из Дагестана отказывают в выдаче водительских прав в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По информации авторов, это связано с тем, что в регионе жители могли номинально пройти врачебную комиссию.

На канале рассказали, что справки не отображаются в общей базе. По информации авторов, за последнюю неделю с проблемой столкнулись более 100 человек. На дагестанских справках в номере указано шесть цифр, а закон требует девяти. Поэтому якобы поддельные документы не проходят формальную проверку из-за «неверного числового диапазона», передает Mash.

По информации авторов, дагестанские клиники заявляют, что работают по правилам, а справки свободно принимают в регионе. В медучреждениях не знают, с чем связаны проблемы в Москве, рассказали на канале. Mash также сообщил со ссылкой на Минздрав, что часть документов оказалась поддельной и более 200 дагестанцев лишились водительских прав по итогам прокурорской проверки.

Ранее автоюрист Лев Воропаев предупредил, что при завершении срока действия прав после 1 января 2026 года автомобилистам придется заново пройти медкомиссию. Он напомнил, что в начале следующего года отменят автоматическое продление соответствующих удостоверений.

Дагестан
справки
Москва
водители
