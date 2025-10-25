Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 16:37

В Германии подорвали самую мощную АЭС в стране

В Баварии взорвали градирни самой мощной АЭС Германии

Бавария, Гундремминген. Вторая градирня выведенной из эксплуатации АЭС «Гундремминген» обрушилась после взрывных работ Бавария, Гундремминген. Вторая градирня выведенной из эксплуатации АЭС «Гундремминген» обрушилась после взрывных работ Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

В Германии взорвали градирни когда-то самой мощной атомной электростанции страны, сообщает немецкий портал NiUS в Telegram-канале, публикуя соответствующее видео. По его информации, на кадрах запечатлено разрушение АЭС Гундремминген в Баварии.

Атомная электростанция Гундремминген в Баварии была взорвана. С экономической точки зрения это полностью безумный акт, — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что 160-метровые градирни были заминированы, а после взорваны. Местные власти назвали событие символом конца атомной эпохи и началом новой эры в энергетике.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что увлечение правительства Германии зеленой энергетикой почти довело страну до банкротства, так как ветряная энергетика непостоянна. Американский лидер с уверенностью подчеркнул, что ФРГ пришел конец. По его словам, из-за этого угольные электростанции вновь открываются по всей Германии, а Соединенные Штаты единственные, кто этого не делает. Трамп пояснил, что считает уголь красивым и чистым.

Европа
Германия
энергетика
взрывы
АЭС
