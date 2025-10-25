В Германии подорвали самую мощную АЭС в стране В Баварии взорвали градирни самой мощной АЭС Германии

В Германии взорвали градирни когда-то самой мощной атомной электростанции страны, сообщает немецкий портал NiUS в Telegram-канале, публикуя соответствующее видео. По его информации, на кадрах запечатлено разрушение АЭС Гундремминген в Баварии.

Атомная электростанция Гундремминген в Баварии была взорвана. С экономической точки зрения это полностью безумный акт, — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что 160-метровые градирни были заминированы, а после взорваны. Местные власти назвали событие символом конца атомной эпохи и началом новой эры в энергетике.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что увлечение правительства Германии зеленой энергетикой почти довело страну до банкротства, так как ветряная энергетика непостоянна. Американский лидер с уверенностью подчеркнул, что ФРГ пришел конец. По его словам, из-за этого угольные электростанции вновь открываются по всей Германии, а Соединенные Штаты единственные, кто этого не делает. Трамп пояснил, что считает уголь красивым и чистым.