25 октября 2025 в 18:18

В Архангельской области заблокировали работу мобильного интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Архангельской области не работает мобильный интернет в связи с обеспечением безопасности, сообщили в пресс-службе регионального министерства связи и информационных технологий. Сроки восстановления соединения не уточняются.

По информации министерства <…> ограничение работы мобильного интернета на территории региона в настоящее время связано с обеспечением безопасности. Сроки возобновления работы мобильного интернета на данный момент неизвестны, — уточнили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что бесплатно подключиться к Сети по Wi-Fi можно во всех отделениях МФЦ. Интернет доступен в соответствии с режимом работы учреждений.

Отмечается, что сбои в работе мобильного интернета 25 октября также наблюдались в Пермском крае, Москве и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Отключение мобильного интернета или падение качества сигнала Сети зачастую связаны с обеспечением безопасности населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов в условиях угрозы атаки БПЛА. Подробнее о причинах сообщили региональные власти.

