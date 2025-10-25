Дело московской студентки о вербовке в РДК направили в прокуратуру

Прокуратура рассмотрит уголовное дело студентки первого курса Полины Костиковой, подозреваемой в вербовке россиян в террористические организации Украины, в частности в «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пишет ТАСС. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, девушка признала вину.

Материалы уголовного дела в отношении Костиковой Полины Юрьевны с обвинительным заключением направлены прокурору для утверждения, — сказано в сообщении.

Костиковой предъявлено обвинение по статье «Организация участия в деятельности террористической организации». Материалы дела будут направлены во 2-й Западный окружной военный суд. Студентке грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали студентку с позывным Ева по подозрению в участии в деятельности РДК и «Азова» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Первокурсница Госуниверситета просвещения вступила в ряды РДК в 2022 году, где занималась финансовым обеспечением и вербовкой новых участников. Затем она переехала из Грузии в Россию.

До этого Костикову перевели в СИЗО. Такое решение принял Останкинский суд Москвы из-за побега девушки, которая находилась под домашним арестом. Девушка планировала пересечь границу между Россией и Грузией.