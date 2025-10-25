Школьники напали на пенсионерку в автобусе В Петербурге подросток ударил пенсионерку ногой в грудь после замечания

В Санкт-Петербурге подростки совершили нападение на пенсионерку в автобусе, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Причиной стало замечание из-за их поведения.

По словам 61-летней местной жительницы, подростки вошли в салон общественного транспорта и включили громкую музыку. Женщина сделала им замечание, но нарушители начали оскорблять ее. Петербурженка попыталась зафиксировать происходящее на камеру. В ответ несовершеннолетние нанесли ей удар ногой в грудь. Согласно информации канала, пострадавшая намерена подать заявление в правоохранительные органы.

Ранее в Нижегородской области сотрудники полиции задержали подростков, подозреваемых в жестоком обращении с пожилой женщиной. Они побрили ее налысо. Инцидент произошел в поселке имени Тимирязева Городецкого района. По предварительным данным, женщине причинен вред средней тяжести, возбуждено уголовное дело. После происшествия пострадавшая была госпитализирована с многочисленными переломами.

До этого в Уфе двое 17-летних подростков совершили два нападения: сначала они ранили ножом 35-летнего прохожего в торговом центре и похитили его телефон, а затем пытались ограбить местный гипермаркет. В последнем случае подростков задержала охрана. По всем эпизодам были возбуждены уголовные дела.