25 октября 2025 в 18:47

Тренер УНИКСа раскрыл, почему его команда проиграла ЦСКА

Тренер Перасович: ЦСКА обыграл УНИКС благодаря жесткой и безошибочной игре

Велимир Перасович Велимир Перасович Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Баскетбольный клуб ЦСКА смог обыграть УНИКС благодаря жесткой и безошибочной игре, заявил тренер казанской команды Велимир Перасович. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, противник не позволял себе длинных и «плохих» отрезков.

Мои поздравления ЦСКА. Они, как обычно, сыграли довольно жестко и без ошибок. Не позволяли себе длинных плохих отрезков — три-четыре минуты на стыке второй-третьей четвертей мы проиграли со счетом 2:19. [Нам] было тяжело вернуться, — поделился Перасович.

На вопрос о том, является ли ЦСКА неудобным соперником, он ответил, что реальность такова. Однако Перасович подчеркнул, что УНИКС сделает все, чтобы переломить такой ход событий, и в будущем постарается исправиться.

В свою очередь тренер ЦСКА Андреас Пистиолис отметил, что победа над УНИКСом была очень важна для его команды. Он обратил внимание, что соперники показывали потрясающий баскетбол на старте сезона. Наставник также напомнил, что на неделе ЦСКА «обидно проиграл» белгородской «Меге».

Мы сделали правильные выводы и извлекли урок. Сегодня была лучшая защита в сезоне, мы выиграли подбор. Ключевым отрезком стало начало третьей четверти. Почему ЦСКА проще играть против топ-команд? Это правда. Мы выходим с лучшей мотивацией, нежели на аутсайдеров. И это наша проблема, — признался Пистиолис.

Матч УНИКСа и ЦСКА прошел на арене «Мегаспорт». Армейцы обыграли соперников из Казани со счетом 86:75. Для УНИКСа это поражение стало первым в семи матчах. Теперь в лиге не осталось ни одной команды с беспроигрышной серией.

