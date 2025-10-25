Жесткое задержание трансгендеров в Екатеринбурге попало в прямой эфир Задержание представителей ЛГБТ в Екатеринбурге попало в прямой эфир

Группу трансгендеров (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) задержали прямо во время стрима в Екатеринбурге. В Сети появились кадры, как переодетые в женщин и накрашенные мужчины вели прямой эфир и ждали курьера с доставкой, но в дверь ворвались сотрудники ОМОНа.

По словам «травести-артистов», их выступления можно считать лишь клоунадой. Однако при обыске в квартире были найдены секс-игрушки и другие предметы эротического характера. Теперь мужчинам грозит уголовное дело за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, изготовление порно и создание экстремистского сообщества.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что партию европейских социалистов необходимо переименовать в «партию гомосексуалистов» (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он подчеркнул, что его организацию решили убрать из-за поправки к конституции страны, предусматривающей наличие лишь двух полов — мужского и женского.

