Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 18:28

Жесткое задержание трансгендеров в Екатеринбурге попало в прямой эфир

Задержание представителей ЛГБТ в Екатеринбурге попало в прямой эфир

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Группу трансгендеров (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) задержали прямо во время стрима в Екатеринбурге. В Сети появились кадры, как переодетые в женщин и накрашенные мужчины вели прямой эфир и ждали курьера с доставкой, но в дверь ворвались сотрудники ОМОНа.

По словам «травести-артистов», их выступления можно считать лишь клоунадой. Однако при обыске в квартире были найдены секс-игрушки и другие предметы эротического характера. Теперь мужчинам грозит уголовное дело за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, изготовление порно и создание экстремистского сообщества.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что партию европейских социалистов необходимо переименовать в «партию гомосексуалистов» (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он подчеркнул, что его организацию решили убрать из-за поправки к конституции страны, предусматривающей наличие лишь двух полов — мужского и женского.

Также появились кадры с задержанием 11 участников драки в жилом комплексе «Прокшино» на Коммунарке. На кадрах толпа стоит у чайханы, также можно увидеть, как полицейские ведут трех мужчин к машине.

трансгендеры
ЛГБТ
задержания
Екатеринбург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто имя анонимного спонсора Пентагона на $130 млн
В Госдуме предупредили о травмоопасном тренде среди подростков
Принц Эндрю целыми днями играет в видеоигры
Лепс попал в больницу после скандального концерта: подробности, что с ним
Причастного к преступлениям в Курской области американца ликвидировали
В Минэнерго рассказали, как обстоят дела с угольной отраслью
Титов назвал преимущество торговли России и Китая в нацвалютах
Мужчины в России начали массово скупать один предмет
Кредитный рейтинг Франции стал негативным
«Последние 10 лет»: сын Золотницкого назвал причину его смерти
Назван регион Украины, который РФ может частично взять к 15 января 2026-го
Крупнейший производитель тормозной аппаратуры получит 2,5 млрд рублей
МосБиржа может изменить правила проведения торгов
ПВО сбила шесть БПЛА над двумя российскими регионами
Школьники напали на пенсионерку в автобусе
Тренер УНИКСа раскрыл, почему его команда проиграла ЦСКА
ФСБ возбудила дело против экс-тренера по кикбоксингу за бои на стороне ВСУ
Политолог раскрыл истинный смысл фразы раввина Днепра об окончании СВО
В Раде обвинили командование ВСУ в «мясном» подходе к солдатам
Стало известно, кого избрали новым председателем «Справедливой России»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.