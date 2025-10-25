ПВО сбила шесть БПЛА над двумя российскими регионами МО РФ: ПВО нейтрализовала шесть дронов над Брянской областью и Подмосковьем

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над двумя российскими регионами в период с 09:00 до 15:00, сообщили в Минобороны России. Пять беспилотников были уничтожены над Брянской областью, еще один — над Подмосковьем.

Помимо этого, в ночное время российские военные уничтожили в общей сложности 121 украинский БПЛА над территорией России, включая 17 дронов над Брянской областью и девять — над Московским регионом. В ведомстве отметили, что ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. В ответ российская армия применяет высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны, нанося удары исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 октября российская армия могла использовать комплексы «Искандер» для атаки на объекты, находящиеся в Киеве. Украинские СМИ предположили, что объекты подверглись ударами ракетой «Орешник», запущенной с полигона Капустин Яр. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.