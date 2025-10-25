Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 18:50

ПВО сбила шесть БПЛА над двумя российскими регионами

МО РФ: ПВО нейтрализовала шесть дронов над Брянской областью и Подмосковьем

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над двумя российскими регионами в период с 09:00 до 15:00, сообщили в Минобороны России. Пять беспилотников были уничтожены над Брянской областью, еще один — над Подмосковьем.

Помимо этого, в ночное время российские военные уничтожили в общей сложности 121 украинский БПЛА над территорией России, включая 17 дронов над Брянской областью и девять — над Московским регионом. В ведомстве отметили, что ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. В ответ российская армия применяет высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны, нанося удары исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 октября российская армия могла использовать комплексы «Искандер» для атаки на объекты, находящиеся в Киеве. Украинские СМИ предположили, что объекты подверглись ударами ракетой «Орешник», запущенной с полигона Капустин Яр. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

ВСУ
беспилотники
Подмосковье
Брянская область
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США разгадали самый загадочный шифр на скульптуре возле ЦРУ
Раскрыто имя анонимного спонсора Пентагона, пожертвовавшим военным $130 млн
В Госдуме предупредили о травмоопасном тренде среди подростков
Принц Эндрю целыми днями играет в видеоигры
Лепс попал в больницу после скандального концерта: подробности, что с ним
Причастного к преступлениям в Курской области американца ликвидировали
В Минэнерго рассказали, как обстоят дела с угольной отраслью
Титов назвал преимущество торговли России и Китая в нацвалютах
Мужчины в России начали массово скупать один предмет
Кредитный рейтинг Франции стал негативным
«Последние 10 лет»: сын Золотницкого назвал причину его смерти
Назван регион Украины, который РФ может частично взять к 15 января 2026-го
Крупнейший производитель тормозной аппаратуры получит 2,5 млрд рублей
МосБиржа может изменить правила проведения торгов
ПВО сбила шесть БПЛА над двумя российскими регионами
Школьники напали на пенсионерку в автобусе
Тренер УНИКСа раскрыл, почему его команда проиграла ЦСКА
ФСБ возбудила дело против экс-тренера по кикбоксингу за бои на стороне ВСУ
Политолог раскрыл истинный смысл фразы раввина Днепра об окончании СВО
В Раде обвинили командование ВСУ в «мясном» подходе к солдатам
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.