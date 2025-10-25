Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 18:13

Украинцев призвали готовиться к «очень тяжелой зиме»

Экс-министр Украины Буславец призвала готовиться к сложной зиме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жителей Украины ждет сложная зима, заявила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) экс-министр энергетики страны Ольга Буславец. По ее словам, особенно нелегкая ситуация сложилась в Киеве из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Уже понятно, что эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих, — подчеркнула Буславец.

К началу отопительного сезона Украине удалось закачать в подземные хранилища 13,2 млрд кубических метров газа. Однако из-за проблем с газодобывающей инфраструктурой страны этих объемов будет недостаточно, а «Нафтогаз» не может нарастить импорт из-за нехватки средств, добавила экс-министр.

Ранее стало известно, что Украине не хватает более $1,5 млрд (121,4 млрд рублей) для закупки необходимых объемов газа на предстоящую зиму. Согласно данным правительства страны, имеющиеся бюджетные средства покрывают менее четверти потребностей в импорте топлива. Для покупки примерно 5 млрд кубометров газа, необходимых в отопительный сезон, требуется около $2 млрд (161,9 млрд рублей), однако кабмин смог выделить лишь $200 млн (16 млрд рублей).

Украина
газ
Киев
отопление
