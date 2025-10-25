Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 13:12

Украине не хватает огромной суммы для отопительного сезона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украине не хватает более $1,5 млрд (121,4 млрд рублей) для закупки необходимых объемов газа на предстоящую зиму. Согласно данным правительства страны, имеющиеся бюджетные средства покрывают менее четверти потребностей в импорте топлива.

Для покупки примерно 5 млрд кубометров газа, необходимых в отопительный сезон, требуется около $2 млрд (161,9 млрд рублей), однако правительство смогло выделить лишь $200 млн (16 млрд рублей). Дефицит власти надеются покрыть за счет западных партнеров, но пока получено лишь €150 млн (14 млрд рублей) от Норвегии и €60 млн (5,6 млрд рублей) от Германии.

Несмотря на наличие в хранилищах около 12 млрд «кубов» газа, более 5 млрд кубометров должны оставаться для поддержания работоспособности системы. При этом даже в умеренную зиму стране требуется около 10-12 млрд кубических метров газа. Из-за дефицита запасов отопительный сезон на Украине до сих пор не начался, в то время как новые поправки к бюджету предусматривают выделение дополнительных $7,7 млрд на военные расходы.

Ранее Европа установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за период с апреля по октябрь. Поставки в регион превысили 76,5 млрд «кубов». Предыдущий максимум был зафиксирован в 2023 году — 76,3 млрд кубометров.

