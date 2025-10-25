В Обнинске во дворе дома нашли БПЛА

В Обнинске, в районе улицы Курчатова, во дворе дома был обнаружен беспилотный летательный аппарат, сообщил временно исполняющий обязанности главы города Стефан Перевалов в Telegram-канале. Он призвал жителей не волноваться и отметил, что ситуация находится под контролем.

В районе одного из домов по Курчатова обнаружен беспилотник. Пострадавших нет. Все службы работают на месте. Просьба сохранять спокойствие и не выкладывать в Сеть фото и видео проводимых оперативных мероприятий. Ситуация под контролем, — написал Перевалов.

Ранее в поселке Матвеев Курган Ростовской области были найдены неразорвавшиеся беспилотники после атаки ВСУ. Жителей улиц Светлой и Красноармейской эвакуировали. Саперы уничтожили дроны. Комиссия обследовала поврежденные дома для оценки ущерба и плана восстановления. Пострадавшим сообщили о возможности подать заявление на материальную помощь.

До этого в Липецке на улице Буденного были найдены взрывоопасные обломки БПЛА. Губернатор Игорь Артамонов призвал жителей сохранять спокойствие. На месте работали специалисты и экстренные службы. Мэр города эвакуировал часть жителей и организовал их размещение в ПВР.