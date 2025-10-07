В российском областном центре обнаружили взрывоопасные обломки БПЛА

На улице Буденного в Липецке обнаружены взрывоопасные обломки беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Он также призвал горожан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

На месте работают специалисты-взрывотехники и экстренные службы. Для обеспечения безопасности поручил мэру города провести эвакуацию части жителей, организовав их размещение в ПВР, — написал губернатор.

Ранее в Калининском районе Краснодарского края нашли обломки беспилотника. Фрагменты аппарата повредили крышу частного дома и стали причиной пожара. Никто из местных жителей не пострадал.

До этого сообщалось, что ВС Украины могли атаковать Тюмень дронами FP-1, способными преодолевать более двух тысяч километров. В ночь на 6 октября над городом были сбиты три беспилотника, пытавшиеся поразить предприятие в микрорайоне Антипино. На территории Антипинского НПЗ якобы нашли обломки упрощенной версии FP-1. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.