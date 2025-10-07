Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
07 октября 2025 в 21:33

В российском областном центре обнаружили взрывоопасные обломки БПЛА

Губернатор Артамонов: в Липецке нашли взрывоопасные обломки беспилотника

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На улице Буденного в Липецке обнаружены взрывоопасные обломки беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Он также призвал горожан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

На месте работают специалисты-взрывотехники и экстренные службы. Для обеспечения безопасности поручил мэру города провести эвакуацию части жителей, организовав их размещение в ПВР,написал губернатор.

Ранее в Калининском районе Краснодарского края нашли обломки беспилотника. Фрагменты аппарата повредили крышу частного дома и стали причиной пожара. Никто из местных жителей не пострадал.

До этого сообщалось, что ВС Украины могли атаковать Тюмень дронами FP-1, способными преодолевать более двух тысяч километров. В ночь на 6 октября над городом были сбиты три беспилотника, пытавшиеся поразить предприятие в микрорайоне Антипино. На территории Антипинского НПЗ якобы нашли обломки упрощенной версии FP-1. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

БПЛА
обломки
Липецк
Игорь Артамонов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налоговый вычет до 220 тысяч: сколько смогут вернуть родители в 2026 году
Путин оценил решения, принятые в 2022 году
Герасимов назвал цели ВС России на Украине
Спорткомплекс имени сына Кадыров открыли в Чечне
Путин раскрыл цель атак Киева по мирным объектам России
В российском областном центре обнаружили взрывоопасные обломки БПЛА
Путин рассказал, кому принадлежит стратегическая инициатива на фронте
На Западе раскрыли, каким способом Зеленский чаще всего покидает Украину
В России займутся вопросом обучения социальному моделированию
В Госдуме раскритиковали идею Матвиенко о платном ОМС для безработных
Суд Тамбова признал экстремистами владельцев оператора «Ланта»
Песков рассказал, как Путин отпраздновал свой день рождения
В Госдуме высказались о «неубиваемых зомби» в рядах ВСУ
Политолог объяснил повальную наркоманию среди наемников ВСУ
«Будет вырывать по одному зубу»: дочь многоженца Сухова об отце и насилии
Трамп сравнил конфликты на Ближнем Востоке и на Украине
Экс-премьер Украины разоблачил главную ложь Киева о «евромайдане»
Трамп заявил, что сделал премьер-министра Канады Карни популярным
В МАГАТЭ отреагировали на удар дрона по АЭС в России
Путин не планирует разговаривать с Трампом в свой день рождения
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.