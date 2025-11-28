День матери
28 ноября 2025 в 17:22

Аэропорт Калуги временно ограничил работу

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в заявлении.

Ранее аэропорты Краснодара, Нальчика и Геленджика возобновили работу. Как уточнил Кореняко, данные меры вводили для обеспечения безопасности полетов. Oграничения действовали в аэропорту Нальчика около 15 минут, в воздушных гаванях Геленджика и Краснодара — чуть более трех часов.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда. По словам Кореняко, самолеты гражданской авиации не принимаются и не выпускаются с 23:38 мск 27 ноября.

Вместе с этим авиасообщение приостановил международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

