Отец Илона Маска засветился на матче КХЛ в Казани Отец Илона Маска побывал на матче КХЛ в Казани и попал в телетрансляцию

Отец Илона Маска Эррол Маск посетил матч регулярного чемпионата КХЛ в Казани, где играли местные команды «Ак Барс» и «Адмирал», сообщила пресс-служба «Ак Барса». Его присутствие на трибунах было зафиксировано в телевизионной трансляции встречи.

Эррол Маск, отец Илона Маска, сегодня болеет за «Ак Барс», — написала пресс-служба клуба.

Во вторник Маск-старший прибыл в Татарстан с визитом. Цель его поездки — ознакомление с ключевыми направлениями развития IT-отрасли республики и посещение университетов. В аэропорту отца миллиардера встретили три девушки в традиционных нарядах, они преподнесли ему поднос с местными угощениями, в частности чак-чаком.

До этого Маск-старший выразил восхищение Москвой после первого визита в столицу России. Он признался, что поражен чистотой города и качеством дорог, подчеркнул впечатляющие размеры города и сравнил архитектуру с древнеримскими сюжетами на картинах. Особое внимание он обратил на то, что в столичных садах и парках спокойно гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою безопасность.