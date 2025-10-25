Наркокартели придумали нетривиальный способ поставлять кокаин в Европу Bild: наркоторговцы добавляют кокаин в специи и соки для перевозки

Организованные преступные группировки начали добавлять кокаин в легальные экспортные товары, включая специи, соки и пластик, для контрабанды наркотиков в Европу, заявил глава федерального ведомства уголовной полиции Германии (ВКА) Хольгер Мюнх. По его словам, преступники используют химические процессы для внедрения запрещенного вещества в товары, что делает его невозможным для обнаружения стандартными методами таможенного контроля, передает Bild.

Глава BKA пояснил, что после успешного прохождения проверки в аэропортах или морских портах кокаин извлекается в специально оборудованных лабораториях и подвергается дальнейшей переработке. Также Мюнх сообщил о растущем использовании преступными группами мини подводных лодок и скоростных надувных лодок для морской перевозки наркотиков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что готов решить вопрос наркотрафика в Колумбии силовыми мерами. Глава Белого дома заявил о намерении действовать, если за проблему не возьмется президент страны Густаво Петро. Также республиканец пообещал лишить государство всех выплат со стороны Вашингтона.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.