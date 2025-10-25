Фирма Лерчек оказалась в патовом положении

Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Троицком районном суде в Москве, 2024 год

Telegram-канал Mash сообщил, что налоговая заблокировала счета бренда нижнего белья блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). По его информации, компания знаменитости и ее родственницы Анны прогорела. Авторы канала уточнили, что бренд существует на рынке с 2021 года, но за этот период ему так и не удалось выйти в плюс.

В публикации сказано, что c апреля 2023 года по ноябрь 2024-го Чекалины не платили за электроэнергию, что привело к долгу в размере 98 тыс. рублей. Также, уточняет Mash, фирма задолжала порядка 412 тыс. рублей за аренду помещения.

Как пишет канал, взыскивать деньги будут в судебном порядке, а счета заблокировали еще в марте. Кроме того, предприниматели не предоставляют декларацию в налоговую.

Ранее сообщалось, что с находящейся под домашним арестом Лерчек принудительно взыщут задолженность за услуги ЖКХ на сумму более 6,7 тыс. рублей. Она вовремя не оплатила счета за тепло, электроэнергию, жилплощадь и другие коммунальные услуги. Мировой судья Москвы передал материалы приставам, которые открыли исполнительное производство.