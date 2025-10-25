Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 16:35

В Калифорнии разрешат круглогодичный отстрел лебедей одного вида

The Guardian: в Калифорнии разрешат охоту на лебедей-шипунов

Лебедь-шипун Лебедь-шипун Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

С 1 января 2026 года в Калифорнии будет разрешено круглогодичное уничтожение лебедей-шипунов в соответствии с новым законодательным актом, передает The Guardian. Власти утверждают, что такие меры необходимы для охраны местных пернатых и защиты водно-болотных территорий.

По данным издания, чиновники сообщают, что лебеди-шипуны стремительно распространяются по Калифорнии, активно вытесняя местные виды птиц и разрушая их естественные места обитания. В период размножения лебеди-шипуны проявляют особую агрессивность, защищая свою территорию и отгоняя других пернатых.

Они действительно способны сильно изменить природу водно-болотных угодий, причем не только для других птиц, но и для всех видов растений и животных, — говорится в материале.

Отмечается, что решение было принято для поддержания биологического разнообразия и охраны местных экосистем. Лебеди-шипуны не подпадают под защиту федерального закона «О защите мигрирующих птиц», поскольку они были завезены в Северную Америку в середине 1800-х годов.

Ранее россиянам рассказали, как легально охотиться на кабана в Приморье. Необходимо строго соблюдать установленные правила. Например, категорически запрещается использовать вышку с заряженным оружием, а также охотиться на самок, которые уже имеют потомство. Охота разрешена исключительно на специально выделенных участках, где предусмотрена добыча с высоты.

