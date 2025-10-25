Евросоюз обвинили в имитации поддержки Украины L'Antidiplomatico: у ЕС больше нет никакого плана действий по поводу Украины

Евросоюз лишь имитирует поддержку Украины, при этом не имея никакого реалистичного плана действий, кроме обвинения Российской Федерации, заявил обозреватель Фабрицио Поджи. В статье для портала L'Antidiplomatico он отметил, что европейские лидеры только «бормочут о мире и продолжительной поддержке Киева», но не предлагают никаких конкретных шагов.

Они пребывают в полном смятении и даже не пытаются это скрыть: европейские канцлеры мечутся между неловкими попытками демонстрации силы в отношении России, громкими заявлениями о «поддержке Украины» и «гарантиях безопасности» для Киева, — высказался журналист.

Поджи напомнил, что вместо разработки плана европейские политики в очередной раз заявляют о «заморозке российских активов» и введении новых санкций. Однако, по мнению обозревателя, рестрикции в итоге «бьют по собственному бизнесу Европы».

Журналист также высказался по поводу поведения президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что его недавняя встреча с американским коллегой Дональдом Трампом лишь показала: у Киева тоже нет четкой позиции и стратегии. Обозреватель полагает, что без поддержки Запада риторика Зеленского теряет всякий смысл.

Ранее стало известно, что «коалиция желающих» продолжит готовить военный контингент, который направится на Украину в случае достижения мира, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Политик подчеркнул, что в приоритете также остается вопрос воздействия на Москву.