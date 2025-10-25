В Нижегородской области появится первый в России завод префаб-конструкций

В Нижегородской области построят первый в России завод префаб-конструкций. Предприятие планирует открыть компания «Технобетонгрупп» на территории особой экономической зоны в Дзержинске, сообщается на странице корпорации развития региона во «ВКонтакте».

Реализацию проекта согласовал совет по развитию ОЭЗ «Кулибин». Размер инвестиций в проект составил около 2,2 млрд рублей. Планируется, что продукция завода будет поставляться в регионы России и страны СНГ.

Префаб-технологиями в строительстве называют способ постройки домов из компонентов, заранее заготовленных на заводе. Готовыми элементами могут быть стеновые панели, лестницы, каркасы, перекрытия и блоки здания.

