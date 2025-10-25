Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 13:09

Бетономешалка насмерть переехала человека

Курьер погиб под колесами бетономешалки в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге бетономешалка переехала человека на проезжей части, передает Telegram-канал Ural Mash. По предварительной информации, погибший передвигался на электровелосипеде.

В публикации отмечается, что мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора. Он хотел обогнать грузовик КамАЗ, однако водитель не заметил курьера и совершил наезд.

Ранее дорожный знак упал на 14-летнего мальчика после столкновения двух автомобилей на Ленинградской улице в Воронеже. Renault Captur столкнулся с «Нивой», которой управлял мужчина 1988 года. После удара вторую машину отбросило на стойку дорожных знаков со светофором. В итоге конструкция рухнула на несовершеннолетнего пешехода. Он скончался на месте.

До этого мужчина и младенец погибли в ДТП ранним утром на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области. За рулем Haval находилась женщина 1991 года рождения. Автомобиль влетел в столб, после чего съехал в кювет и перевернулся. Погибли мужчина 1993 года рождения и мальчик 2025 года рождения, водитель и шестилетний ребенок получили травмы.

аварии
ДТП
Екатеринбург
машины
Бетономешалка насмерть переехала человека
