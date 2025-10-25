Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 14:55

«Газпром» добивается взыскания многомиллионных убытков

«Газпром» подал иск на €219 млн против немецкой Linde

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В арбитражный суд Санкт-Петербурга поступил иск от «Газпрома» к российскому филиалу немецкой группы Linde на сумму около €219 млн (20,6 млрд рублей), передает ТАСС. В числе ответчиков также значатся компании Pinsent Masons и Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH.

Исковое заявление было подано 17 октября. Слушания по делу начнутся 21 января 2026 года.

Ранее стало известно, что Deutsche Bank готовится к конфискации своих активов в России из-за судебного иска. Он был подан компанией «Русхимальянс», являющейся совместным предприятием «Газпрома» и «Русгаздобычи». Причиной судебных разбирательств стал долг банка перед компанией, оплатить который он не в состоянии из-за введенных странами Евросоюза санкций.

До этого появилась информация, что известный и один из старейших немецких брендов одежды Heimatliebe проходит процедуру банкротства. Общее число корпоративных банкротств в ФРГ продолжает увеличиваться на протяжении нескольких последних лет. Бренд занимал особую нишу на рынке, предлагая продукцию среднего ценового сегмента.

суды
Газпром
бизнес
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Простой ужин за 30 минут: горбуша в пергаментном «конвертике» с овощами
В секторе Газа собирается ополчение для борьбы с ХАМАС
В Германии раскрыли, как наркокартели стали перевозить кокаин в Европу
Макрона заподозрили в глумлении над ВСУ
День маркетолога в России: история и традиции праздника
Россия увеличила закупки сладостей из соседней страны до рекордных значений
Турция и Ближний Восток могут столкнуться с острой нехваткой воды
Старейший член СРЗП назвал главную миссию партии
Стало известно о «золотых» планах Трампа противостоять китайской угрозе
После массовой драки в московском ЖК «Прокшино» задержали около 40 человек
Стало известно, почему россияне отказываются от поездок в Белоруссию
Из воды достали бортовые самописцы после крушения самолета в Гонконге
УНИКС впервые потерпел поражение в сезоне Единой лиги ВТБ
Полиция заподозрила у политика деменцию после заявления о краже
Зимний огород на подоконнике: что посадить, чтобы на столе было свежее
Наступление ВС РФ на Покровск 25 октября: кольцо скоро полностью замкнется?
Москвичи боятся выходить из квартир после массовой драки рабочих на палках
Захарова: шеф-редактор Sputnik Азербайджан Белоусов вылетел из Баку
«Почти подралась»: Драпеко о скандале с Брынцаловым, 90-х, работе депутата
Еще одна невинная жертва. Собаки насмерть загрызли ребенка под Красноярском
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.