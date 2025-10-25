«Газпром» добивается взыскания многомиллионных убытков

В арбитражный суд Санкт-Петербурга поступил иск от «Газпрома» к российскому филиалу немецкой группы Linde на сумму около €219 млн (20,6 млрд рублей), передает ТАСС. В числе ответчиков также значатся компании Pinsent Masons и Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH.

Исковое заявление было подано 17 октября. Слушания по делу начнутся 21 января 2026 года.

Ранее стало известно, что Deutsche Bank готовится к конфискации своих активов в России из-за судебного иска. Он был подан компанией «Русхимальянс», являющейся совместным предприятием «Газпрома» и «Русгаздобычи». Причиной судебных разбирательств стал долг банка перед компанией, оплатить который он не в состоянии из-за введенных странами Евросоюза санкций.

До этого появилась информация, что известный и один из старейших немецких брендов одежды Heimatliebe проходит процедуру банкротства. Общее число корпоративных банкротств в ФРГ продолжает увеличиваться на протяжении нескольких последних лет. Бренд занимал особую нишу на рынке, предлагая продукцию среднего ценового сегмента.