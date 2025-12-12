Платформа Reddit будет судиться с властями Австралии из-за цензуры Платформа Reddit оспаривает свой возрастной ценз с властями Австралии

Платформа Reddit инициировала судебное разбирательство против властей Австралии, подав иск в Верховный суд страны, сообщает агентство Reuters. Причиной стала новая мера, согласно которой Reddit попал в перечень платформ, запрещенных для лиц младше 16 лет. В списке также оказались TikTok, Snapchat, X и YouTube.

В своем исковом заявлении компания утверждает, что австралийский закон препятствует свободе политической коммуникации, которая гарантирована Конституцией страны. Reddit также подчеркивает, что закон SMMA затрагивает серьезные вопросы конфиденциальности и политического самовыражения для всех пользователей интернета.

Мы считаем, что существуют более эффективные способы для австралийского правительства достичь нашей общей цели — защиты молодежи, — говорится в документе.

В ответ на судебный вызов правительство Австралии незамедлительно заявило о своей позиции, подчеркнув, что оно находится на стороне «австралийских родителей и детей, а не платформ». Тем самым власти дали понять, что твердо намерены отстаивать введенные ограничения.

Ранее власти Дании сообщили что хотят ввести запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 15 лет. Премьер-министр Метте Фредериксен подчеркнула серьезность проблемы зависимости детей от мобильных телефонов и социальных сетей.